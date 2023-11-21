نجا من كارثة.. تفاصيل جديدة في اقتحام الجماهير لملعب مباراة مصر وسيراليون

على ملعب «صامويل كانيون دو» بالعاصمة الليبيرية، نجا محمد صلاح من كارثة حقيقية، بعد استهدافه من قبل عدد من جماهير سيراليون، عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنة فوز الفراعنة بهدفين نظيفين بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تفاصيل جديدة بشأن أزمة اقتحام ملعب مباراة مصر وسيراليون من أجل محمد صلاح

تفاصيل جديدة كشفت عنها صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، بشأن الكارثة التي كادت أن تقع بعد اقتحام عدد من الجماهير ملعب المباراة، من أجل الوصول لـ«مو» وسط حراسة أمنية ضعيفة.

كيف نجا محمد صلاح من كارثة في مباراة مصر وسيراليون؟

«قوات الأمن كانت بطيئة في التدخل عندما حدث اقتحام الملعب»، هكذا كشفت الصحيفة البريطانية، مؤكدة أن هداف ليفربول حظى بحماية زملائه في المنتخب المصري قبل أن تتدخل قوات الأمن عند صافرة النهاية لتهريبه عبر نفق إلى بر الأمان.

وأضافت: «ظهر رجال أمن يرتدون سترات عالية الوضوح وهم يلقون اللكمات على المشجعين أثناء الفوضى»، بينما كادت أن تتوقف القلوب خوفًا من تعرض محمد صلاح لأي إصابة جراء الاقتحام.

وأكمل التقرير: «ركض المشجعون نحو صلاح قرب نهاية اللقاء، ومرة ​​أخرى بعد صافرة النهاية، كادت أن تتسبب في كارثة، إلا أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب بعد خروجه من ملعب اللقاء سالمًا».

وخرج محمد صلاح من ملعب المباراة وسط حراسة مشددة، في ظل حالة الفوضى التي شهدها ملعب اللقاء، بعد اقتحام عدد من المشجعين من أجل الوصول إلى الفرعون المصري.