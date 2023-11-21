«بنها» تفوز بـ3 مراكز فى بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد

حصدت جامعة بنها على 3 مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة سباحة الزعانف للجامعات المصرية، المقامة بجامعة القاهرة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وفازت الطالبة لبنى محمد حسن بالمركز الأول 200 متر مزدوجة، كما فازت أيضا بالمركز الثالث 400 متر مزدوجة، وفاز بالمركز الثاني تتابع 4*100 متر مزدوجة كل من الطالب عبدالله عصام احمد توفيق، والطالبة جاسمين حسين محمد، والطالب عمر محمود عبدالمهيمن، والطالبة لبنى محمد حسن.

رعاية الشباب في جامعة بنها

وهنأت جامعة بنها في بيان لها الطلاب الفائزين فى البطولة معربًة عن تقديرها للجهود المبذولة من كل العاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة فى هذا المجال الهام الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعى وقيم الولاء والانتماء

وأكد بيان جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم .

روح تنافسية بين الفرق الرياضية

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، على أن الجامعة تشجع الطلاب والطالبات على التفوق الرياضي بجانب التفوق الدراسي، حيث تساعد الرياضة في تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من رغبتهم في تحقيق الإنجازات.