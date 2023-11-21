«حملة السيسي»: طريقنا مُمهد نحو جمهوريتنا الجديدة.. ونستقبل جميع مكونات المجتمع

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بعض المشاركات الخاصة باللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية.

وقالت الحملة الرسمية: «هدفُنا واضح، وطريقنا مُمهد نحو جمهوريتنا الجديدة، ومع كل رؤية وفكرة هدف نسعى به معاً إلى البناء والتنمية لبلدنا الحبيبة».

وأضافت الحملة الرسمية: «تستمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استقبال جميع مكونات المجتمع المصري بين فئات عمرية واجتماعية وسياسية متنوعة، حاملين معهم أفكارا لجميع الموضوعات، لتحقيق رؤية مرشحنا بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون نواة كخلية معاونة لصناعة القرار حال فوزه بإذن الله».

وتابعت الحملة الانتخابية: «كانت تلك اللحظات فرصة كبيرة للاستماع ومناقشة رؤى الجميع والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهنا».