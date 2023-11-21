ندوة علمية بجامعة الدلتا عن «دور التكنولوجيا في فرص التوظيف بالخارج»

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، ندوة بعنوان «دور التكنولوجيا في فرص التوظيف في الخارج» يحاضرها Dr/Das Narrayanan مؤسس شركة RTD، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك فى اطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وشركة PTS.

تطوير مهارات الطلاب لتوفير وظائف في الخارج

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية بتطوير مهارات طلابها وتوفير الفرص التوظيفية لهم داخل مصر وخارجها، وربطهم بالواقع الفعلي لمتطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل.

تناولت فعاليات الندوة تعريف الطلاب بفرص العمل الموجودة داخل مصر وخارجها ونماذج للشركات المتاحة وكيفية وصول الطلاب الى هذه الشركات والحصول على فرصة عمل بها.

وحث D.DAS الطلاب على ضرورة تنمية وتطوير مهاراتهم النظرية والعملية واللغوية، مشيرًا الى مبادرة Kemtech الموجودة بين شركتى RTD وPTS التى ستوفر بها فرص عمل لطلاب الجامعة، واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب حول استفساراتهم عن فرص العمل والمهارات التى يجب ان يتحلى بها الطالب، وكيفية تطويرها.

كشك: الجامعة حريصة على توفير فرص عمل لخريجيها

وأكد الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة على توفير فرص عمل لخريجيها، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وايصالهم بالمؤسسات والهيئات عن طريق توسيع قاعدة التعاون مع الكيانات فى المجالات المختلفة.