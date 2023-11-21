إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين

أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات شهدتها قرية الفندقومية جنوب جنين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واقتحمت قوات الاحتلال ومستعمرين من «حوميش»، القرية من الجهة الجنوبية، ونصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي محيط مدرسة القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستعمرون الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، واختناق العشرات.