حزب التجمع يحذر من خطورة ما كشفته وزيرة إسرائيلية عن «التوطين الطوعي»

حذر عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، من خطورة ما كشفته «جيلا جملئيل» وزيرة المخابرات الإسرائيلية، عن «التوطين الطوعي» للفلسطينيين في غزة، في مواقع حول العالم.

تحذير من الطرح الإسرائيلي

وقال «فؤاد» في تصرحيات لـ«الوطن»، إن هذا الطرح يمثل التفافًا إسرائيليًا على تصدي مصر و أبناء غزة، لمخطط تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

تعليق حزب التجمع

وطالب مساعد رئيس «التجمع» بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للتصدي لمخطط تهجير أهالي غزة سواء كان تهجيرًا قسريًا أو طوعيًا مهما بلغت الإغراءات والزعم بإمكانية المهجرين في بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة، وكذلك دفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذا المخطط الخبيث.

وأكد «فؤاد» على ثقته في رفض الشعب الفلسطيني لهذا المخطط ، ليعرف العالم كله مدى صمود هذا الشعب دفاعًا عن أرضه، وتمسكه بتحرير أراضيه المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين على حدود 67، وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع تأكيده على أهمية جلسة مجلس النواب، التي استعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما قدمته مصر لصالح القضية الفلسطينية وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة.

ووصف «فؤاد» الجلسة بـ«التاريخية» لتوثيق الدور المصري الداعم بقوة للقضية الفلسطينية، كما جاءت في التوقيت المناسب لقطع الطريق على من يزايدون على مصر وثوابتها المعلنة تجاه الصراع.