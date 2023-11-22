طرق التهوية للاعتناء بالنباتات المنزلية.. تعرف عليها

النباتات المنزلية تعطي حالة من البهجة والإيجابية في المكان ويهوى الكثير باقتنائها ورعايتها والاعتناء بها ومن العوامل المهمة للحفاظ على جمال وجاذبية وألوان وشكل الأوراق هو «التهوية» وتعد من أهم المتطلبات والاحتياجات الضرورية للحفاظ على رونق النباتات والأوراق وتنكر بشكل سليم وتظل لفترة طويلة.

طريقة التهوية للاعتناء بالنباتات المنزلية

يقول المهندس أحمد كمال، مدير البساتين بالدقهلية لـ«الوطن»، التهوية مهمة جدا للحفاظ على حياة النباتات المنزلية وكي تعيش فترة طويلة متمتعة بألوان جذابة وخلابة هناك تعليمات يتبعها كل من يرعى نباتات منزلية وهي يجب مراعاة فتح النوافذ لدخول هواء معتدل بشرط أن لايكون الهواء شديد البرودة ولا شديد الحرارة والهدف من هذا الأمر أن النباتات تكون متواجدة داخل المنزل وبالتالي يكون هناك أبخرة ملوثة تؤثر على النباتات وتكون ناتجة على سبيل المثال من الدفايات أو البوتوجاز أو أتربة أو سجائر وغيرها وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تهوية في المنزل لإزالة هذه الملوثات.

الحرص على نظافة المظهر الخارجي للنباتات المنزلية

وتابع مدير البساتين بالدقهلية، ويجب أن نحرص على نظافة المظهر الخارجي للنباتات المنزلية من خلال إزالة الأتربة والغبار الناتجة من العوامل الخارجية لأنها تعمل على انسداد مسامات موجودة على السطح العلوي للأوراق وبالتالي تعمل على تكوين طبقة عازلة مما يؤثر على النبات بالسلب في العمليات الحيوية مثل النتح والتنفس والعمليات الضوئية بالإضافة أنها تعطي مظهر مشوه لشكل النباتات وباهت اللون ويتم مسح الغبار أو الأتربة من خلال الرش برذاذ الماء أو بقطعة اسفنجة لو كان الحجم كبير أو الغسل بالماء طريقك التنظيف تعود على حسب شكل وحجم النباتات المنزلية.

وواصل: التهوية مهمة جدا وضرورية للنباتات لأن النبات مثل الإنسان تماما تحتاج إلى أكسجين وتزيل كل الغازات والأبخرة الملوثة الموجودة داخل المنازل والتقليل من الحرارة العالية والرطوبة التي قد تؤثر بالسلب على النباتات كذلك التهوية تحافظ على مظهر النبات وإعطائه لون أخضر زاهي وتساعد على الإزهار ومدها بالطاقة ومساعدتها على عمل الأنشطة الفسيولوجية الخاصة بالنبات.