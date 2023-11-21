حملات تموينية مكثفة تسفر عن تحرير 178 محضرا بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، حملات تموينية مكثفة على المحلات والأسواق من مركز البلينا إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك لضبط الأسعار والأسواق والمخالفات.

178 محضرا تموينيا خلال يومين في سوهاج

وأسفرت الحملات عن تحرير 178 محضرا تموينيا خلال يومين، تنوعت ما بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين، الذي وجه بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي.