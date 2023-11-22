المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيريا اليوم بإدفو

يتوجه المرشح الرئاسي فريد زهران اليوم الأربعاء لمدينة أدفو في أسوان لعقد مؤتمره الجماهيري، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر آخر في مدينة أسوان غدا الخميس.

انطلاق قطار حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إلى أسوان

جدير بالذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر، وسيتم عقد اجتماع موسع الجمعة القادم لحملة فريد زهران بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة القادمة.