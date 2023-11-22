شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا

استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء، في جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل وكالة «وفا» نقلًا عن مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة عياش في مخيم النصيرات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في شمال غزة فجر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا من مخيم جباليا شمال شرق غزة، وفق ما أكده مصدر.