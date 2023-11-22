عضو «صناعة النواب»: الهدنة في غزة خير دليل على نجاح الجهود المصرية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس تناول الجهود والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

متى: نؤيد القيادة السياسية

وتابعت «متى» في تصريح صحفي: «نؤيد القيادة السياسية في قراراتها واتفاقياتها الدولية، ومصر تعد من أوائل الدول التي ساندت غزة وقامت بإرسال جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، والهدنة الإنسانية التي أشار إليها الرئيس السيسي اليوم عبر صفحته الرسمية خير دليل على نجاح الجهود المصرية».

رسائل للشعب المصري

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل للشعب المصري بالطمأنينة وأكدت أننا لم ولن نفرط في أي شبر من أراضي مصر والتي ارتوت بدماء أبناءها من الجنود الشهداء الذين حرروها فى حرب أكتوبر عام 1973 ، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أي أحد فيها.