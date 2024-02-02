استخراج الرقم التأميني لأول مرة.. اعرف الخطوات بالتفصيل

يرغب المواطنون في معرفة طرق استخراج الرقم التأميني لأول مرة، حيث أصبح استخدامه ضروريا في كثير من المعاملات الحكومية التي تتطلب وجود الرقم التأميني للمواطن.

استخراج الرقم التأميني لأول مرة

وترصد السطور التالية طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة، والمستندات والأوراق المطلوبة، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

- الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط «هنـــــــــا».

- اختيار المتقدم للخدمات.

- اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- إرسال الطلب.

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

الرقم التأميني للمواطنين أصبح له أهمية خاصة لإتمام كثير من المعاملات الحكومية، لذا حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إتاحة خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه عبر عدة طرق سريعة.

- الاتصال بالخط الساخن 16217.

- عبر الموقع الإلكتروني الخاص للهيئة القومية للتامينأت على الرابط.

- أو إتمامها عبر الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني من الموبايل

يستطيع أي مواطن بسهولة ويسر الاستعلام عن الرقم التأميني بخطوات سريعة عبر أي موبايل حديث.

- خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أون لاين من المنزل، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين هنــــا.

- الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

- اختيار«الخدمات التأمينية».

- اختيار «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

- إدخال البيانات الشخصية، «بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم».

- اضغط على «أنا لست روبوت».

- اضغط على «إرسال الطلب».

- تظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين، من خلال الرابط

- الضغط على «الاستعلام عن الرقم التأميني».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على خيار «​​بدء الخدمة».

- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

- تظهر بيانات الرقم التأميني بالرقم القومي .

خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة

شروط استحقاق معاش الأرامل

وفي سياق آخر، كشف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن الشروط الخاصة لاستحقاق الأرامل للحصول على معاش، وجاءت كما يلي.

- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.

- ألا تكون الأرملة موظفة أو مُؤمن عليها.

- صورة بطاقة الزوج.

- ألا يكون أو لدي زوجها المتوفي أي حيازة زراعية.

- أن لا تكون تحصل على معاش آخر.

- إعلام وراثة وشهادة وفاة للزوج وقرار الوصاية للأولاد.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأرامل

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش الخاص بالأرامل كما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفي.

- شهادة وفاة الزوج.

- حيازة زراعية.

- برنت من التأمينات الاجتماعية.

- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.

اشتراطات التأمين على عمال اليومية

أنواع المعاشات في القانون

وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، أصبح هناك 4 أنواع من التأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.

- تأمين إصابات العمل.

- تأمين البطالة.

- تأمين المرض.

- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الفئات المستحقة للحصول على التأمينات وفقا للقانون

- العاملون لحساب أنفسهم.

- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.