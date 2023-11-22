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تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
10:41 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الدواجن

الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023، في السوق المحلية وبورصة الدواجن بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد للفراخ البيضاء، و8 جنيهات للحمراء، مقارنة بأسعار الساعات الأولى من تعاملات اليوم في البورصة.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 60 جنيها للكيلو بدلا من 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار التي تم تحديدها من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع؛ لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» انخفاضًا ملحوظًا إذ وصل سعر الكيلو إلى 77 جنيها في المزارع بدلا من 85 جنيها بانخفاض جنيهين في الكيلو لتباع للمستهلك بين 85 و100 جنيه للكيلو.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.