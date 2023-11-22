«عربية الشيوخ»: اتفاق الهدنة في غزة نجاح للدبلوماسية المصرية

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إنّ الوصول إلى اتفاق هدنة لمدة 4 أيام بين حركة حماس وإسرائيل هو نجاح للوساطة المصرية التي دعت لها مصر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

قطاع غزة

وقالت النائبة لـ«الوطن»، إنّ مصر كانت تهدف من وراء اتفاق الهدنة إلى تحقيق التهدئة في القطاع لوقف نزيف الدم بين الأطفال والنساء، ودخول كميات مضاعفة من المساعدات الطبية والغذائية والوقود، فضلا عن إصرار مصر على وصول المساعدات إلى شمال القطاع بهدف الضغط لعودة النازحين إلى الشمال لبدء إعادة الأعمار مرة ثانية.

الحكومة الإسرائيلية

ورأت الدكتورة سماء سليمان أنّ إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا مقابل 50 محتجزا لدى حماس، خلال الأيام الأربعة للهدنة كخطوة أولى، من شأنه أن يفتح المجال أمام مد فترة الهدنة لوقت أكثر وزيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق لحاجة الحكومة الإسرائيلية إلى تهدئة الداخل في ظل مظاهرات لا تتوقف من الإسرائيليين للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وتقليل الخسائر العسكرية في الآليات وأرواح المئات من الجنود والخسائر الاقتصادية جراء استدعاء الاحتياط وإغلاق العديد من المصانع والشركات وفي قطاع الزراعة والصناعة.