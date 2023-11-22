خبير دولي: الهدنة الإنسانية على غزة نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جاءت نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية، وهي بمثابة أدوار متعددة لإنقاذ أهالي غزة نتيجة خبرات متراكمة للدولة المصرية، ولأنها تعلم أبعاد هذه القضية وتعرفها، مؤكدًا أن هناك جهودا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة.

استمرار الجهود الدبلوماسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية له أكثر من بعد على جميع المستويات، ونجد أن الهدنة الإنسانية التي نادت بها مصر منذ قمة القاهرة للسلام تدرك حجم المسئولية الملقاة عليها وتريد تثبيتها، ولا تكف عن استمرارية بذل الجهد الدبلوماسي.

وتابع: «مصر تتطالب المجتمع الدولي بأن يتفق أفعاله مع أقواله، وتنفيذ قراراته الدولية».