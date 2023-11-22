عضو بـ«الشيوخ»: توصل مصر لهدنة إنسانية على غزة يؤكد دورها الريادي والمحوري

أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بالوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة وغيرها تأتي تأكيدًا لدور مصر المحوري والريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، ومصر تحمل على عاتقها الأزمات التي تمر بها البلدان العربية.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الدولة المصرية بقيادتها ونوابها وشعبها يرفضون تهجير الفلسطينين إلى سيناء، مؤكدة أن التهجير يعني تصفية القضية ما نرفضه تماما.

وأشارت إلى أن جلسة مجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء كانت تاريخية حاسمة، وتحدث فيها النواب بحماس عن رفض التهجير والدعم والمساندة للفلسطينيين بكل الاجراءات، موضحة أن كلمات النواب جاءت بنبرة حماسية وتأكيد وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

تصريحات رئيس الوزراء

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس كانت حاسمة وتوضيح للرؤية المصرية مجددا تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر ستتعامل بحسم تجاه أي محاولات لنزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء.