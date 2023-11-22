أسعار الزيت اليوم في الأسواق.. استقرار ملحوظ

قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الزيت اليوم، في الأسواق، تسجل استقرارا ملحوظا، بعد تراجت الأسعار الأسبوع الماضي، موضحا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى إطلاق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار.

أسعار الزيت اليوم

أضاف «كاسب» لـ«الوطن»، أن أسعار الزيت اليوم في الأسواق، تبلغ 58 جنيها لزجاجة الزيت 800 ملي، ويبلغ سعر زجاجة الزيت لتر واحد 65 جنيها، فيما وصل سعر زجاجة الزيت 750 ملي، إلى 40 جنيها، والأسعار تختلف في الأسواق وفق النوع.

توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة

وتابع بأن أسعار الزيوت في الأسواق قد تختلف حسب كل منطقة، موضحا أنه من المتوقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظب تمتع السوق بوفرة في المعروض، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً من المواطنين على شراء الزيت في ظل مبادرة خفض أسعار السلع.