وكيل «خارجية الشيوخ»: الهدنة في غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

أشاد النائب عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية التي بذلت خلال الفترة الماضية وأسفرت عن التوصل لهدنة إنسانية بقطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات بشكل مكثف في كل أرجاء القطاع، وإدخال كميات كبيرة من الوقود، وذلك بعد مجازر عدة ارتكبت بحق الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها التوصل إلى هدنة.

مصر بذلت مجهودا كبيرا لدعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم

أوضح «السادات» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر بذلت مجهودا كبيرا لدعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، فبمجرد بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وظهرت معاناة الفلسطينيين من نقص الخدمات اللوجستية، اصطف قطار الإمدادات أمام معبر رفح البري، يحمل أطنانا من المساعدات الغذائية والإنسانية، وذلك وسط صمت من المجتمع الدولي.

قوة مصر بين العالم

وتابع وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: «التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وفلسطين لعدة أيام، يعد نجاحا كبيرا للدبلوماسية المصرية، ويؤكد قوة مصر بين العالم، ومدى عمق البعد الاستراتيجي الذي تتمتع به»ز