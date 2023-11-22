مسؤول أممي يرحب بالهدنة في غزة ويشيد بجهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية

رحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلت، اليوم، بالتوصل إلى هدنة في غزة، معربا عن تقديره لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتسهيل التوصل للهدنة.

ضرورة تسهيل إطلاق سراح المحتجزين

وقال «وينسلت» إنه يجب استغلال وقف القتال إلى أقصى حد لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين وتخفيف الاحتياجات الماسة للفلسطينيين في غزة، داعيا إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

أهمية الاتفاق على هدنة في غزة

وتابع في تصريحات - نقلتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية- أنه «يجب على جميع الأطراف أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها لدعم هذا الاتفاق المهم. هذه خطوة مهمة ولكن يجب بذل المزيد من الجهود، وسأواصل كل الجهود لإنهاء المعاناة».

يشار إلى أن الجانبين قد توصلا إلى هدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية تشمل وقف القتال لمدة أربعة أيام، للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 150 سجينا فلسطينيا، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف أعمال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشمال القطاع لست ساعات يوميا.