مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة.. والإجمالي يقترب من 400

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

مقتل جندي منضم للواء جفعاتي

وأوضح جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني، أن الرقيب إيتان دوف روزنزويج «21 عاما»، المنضم لكتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، والذي قتل في شمال غزة.

إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ تنفيذ العملية البرية في غزة 13 أكتوبر الماضي، ويرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 392 جنديا وضابطا.