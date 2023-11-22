رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة.. والإجمالي يقترب من 400

كتب:

عمرو حسني
09:13 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

مقتل جندي منضم للواء جفعاتي

وأوضح جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني، أن الرقيب إيتان دوف روزنزويج «21 عاما»، المنضم لكتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، والذي قتل في شمال غزة.

إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ تنفيذ العملية البرية في غزة 13 أكتوبر الماضي، ويرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 392 جنديا وضابطا.

اقرأ المزيد:

الحوثيون: مستمرون في عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على غزة

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: جرائم إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس

أبرز المعلومات عن سايبر طوفان الأقصى.. كيف يكبد إسرائيل خسائر ضخمة؟

«شؤون الأسرى»: قائمة المفرج عنهم ضمّت أسيرات أمضين سنوات طويلة في سجون إسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: قطر تكشف تفاصيل الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
بقلم عمرو حسني