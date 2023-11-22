«الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي» دورة بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عن تنظيم وحدة التدريب والتأهيل المستمر بمركز تطوير الأداء الجامعي، دورة عن الإصابات الرياضية والتأهيل الحركية، وتستمر 3 أيام تدريبية، بما يعادل 15 ساعة تدريبية نظرية وعملية ويجري الإعلان عن موعد الدورة عند اكتمال العدد.

دورة بجامعة المنصورة عن الإصابات الرياضية

وأشارت جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية في بيان لها أنه يجري تقديم الدور كالآتي:

- طلاب وخريجي كليات التربية الرياضية

- أخصائي الإصابات الرياضية والتأهيل

- المهتمين بالعمل في مجال الإصابات الرياضية والتأهيل

وأكدت أنه يجري مناقشة وعرض موضوعات أساسية في الدورة أبرزها:

- مفاهيم الإصابات الرياضية

- ميكانيكية الإصابة الرياضية

- أسباب إصابات الرياضيين

- تأثير التكوين النفسي في مجال الإصابات الرياضية

- إصابات حزام الكتف والكتف

- إصابات الركبة

- الوقاية من الإصابات الرياضية

- التأهيل الحركي باستخدام التمرينات

- طرق تجنب الإصابات الرياضية

وأشارت الجامعة إلى أنه يجري الحصول على الاعتمادات في تلك الدورة من قبل مركز تطوير الأداء الجامعي ووحدة التدريب والتطوير المستمر، ويمكن الاشتراك في تلك الدورة من هنا.