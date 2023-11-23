الأقباط يحتفلون بذكرى البابا زخارياس البطريرك الـ64 اليوم

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، في صلواتهم بالكنائس، ذكرى البابا القديس زخارياس، البطريرك 64 من بطاركة الكرازة المرقسية، وفقاً لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

السنكسار اليوم

والسنكسار هو كتاب يتضمن سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، الثالث عشر من شهر هاتور لعام 1740 القبطي، تنيَّح البابا القديس زخارياس، البطريرك الرابع والستون من بطاركة الكرازة المرقسية في عام 1032 الميلادي.

قصة البابا زخارياس البطريرك الـ 64

وبحسب السنكسار ولد البابا زخارياس في الإسكندرية، وترعرع في بيئة مسيحية، وكان رجلًا تقياً ورعاً، فرسموه قساً، ولما تنيح البابا فيلوثاؤس البطريرك الثالث والستون، اختاره الأساقفة والأراخنة ليكون بطريركاً ورسم 20 طوبه سنة 720 للشهداء ( 1004م ).

وعانى البابا زخارياس من اضطهاد الحاكم بأمر الله، فحبسه لمدة ثلاثة أشهر، ثم ألقاه للأسود، لكنه لم يمسه بسوء، ثم هدد الحاكم بقتله، لكن أحد الأمراء استطاع أن يفرج عنه.

بعد إطلاق سراحه، قصد البابا زخارياس دير القديس مكاريوس حيث مكث هناك تسع سنوات، شهدت خلالها اضطهادات شديدة ضد المسيحيين، حيث قتل الكثيرون منهم، ونهبت بيوتهم، وهُدمت كنائسهم.

وسمح الحاكم بأمر الله لبعض الرهبان ببناء دير خارج القاهرة، فقاموا ببناء دير باسم الشهيد مرقوريوس أبى سيفين، وهو الدير المعروف الآن باسم القديس الأنبا برسوم العريان ( هو الدير المعروف الآن باسم القديس الأنبا برسوم العريان بمعصرة حلوان). كان الخليفة يتردد على هذا الدير، لأنه استأنس بالرهبان.

استغل الرهبان فرصة وجود الخليفة في الدير، والتمسوا منه عفواً برجوع البابا زخارياس. فوافق الخليفة، وعاد البابا إلى كرسيه.

بعد رجوعه، عمل البابا زخارياس على ترميم الكنائس التي هدمت، وخدم الشعب بأمانة. توفي البابا زخارياس في 13 هاتور 748 للشهداء (1032 م)، بعد أن قضى على كرسيه 27 سنة و11 شهرًا و12 يومًا.