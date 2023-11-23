عبدالمنعم سعيد: المقاومة في غزة ستظل موجودة حتى لو هُزمت في الحرب الحالية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن البعض متحمس للجولة الأخيرة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن دولة الاحتلال من وجهة نظره تشهد انهيارات عدة، وبأن القوة هي الحل لإنهاء الأزمة.

«سعيد»: حل الصراع العربي الإسرائيلي صار قضية زعماء العالم

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على شاشة «ten»، أنَّ جميع زعماء العالم يتحدثون الآن عن حل الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال حل الدولتين على حدود 1967، بينما حل الدولة الواحدة هو الوحيد الموجود حاليًا، حيث يوجد سوق عمل واحد، ودولة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك 18 ألف فلسطيني يعملون داخل الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال يبحث الآن إعادتهم مرة أخرى إلى الداخل الإسرائيلي.

سخط على المقاومة بسبب الحرب الأخيرة

ولفت المفكر السياسي، إلى أن المقاومة ستظل موجودة داخل قطاع غزة، حتى إذا هزمت في الحرب الحالية، بدليل فوز الحركة في الانتخابات التي حدثت في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني قد يكون لديه سخط منها بسبب الحرب الأخيرة، ولكن لم يتحدث أحد عن هذا الأمر.

الرؤية الغربية الإسرائيلية لإدارة القطاع

وأشار إلى أن هناك رؤية غربية إسرائيلية لإدارة قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية سواء بمفردها، أو من خلال دعم عربي أو دولي، والكثير من الأمور تطرح في هذا الإطار.