وزير الري السابق: الوزارة هي المسؤولة عن السلامة الإنشائية للسدود

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن المجلس الاستشاري الأعلى للسدود لم ينعقد منذ التسعينيات، ويضم 90 عالمًا من علماء مصر المتخصصين في السدود بكل التخصصات، وعقده وزير النقل وكان مع قيادات الدولة.

المجلس الاستشاري الأعلى للسدود

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المجلس اتخذ قرارًا بإغلاق المرور للسد العالي لعمل محور موازٍ يتم إنشاؤه اليوم في أسوان، مؤكدًا أن المجلس يضم هيئة الأرصاد الجوية، والبحوث الفلكية لرصد الزلازل ويتم تحليلها مقارنة مع فحص الاشعة تحت الحمراء والإسكان من الكشف على السد.

وزارة الري هي المسؤولة عن السلامة الإنشائية للسدود

وأكد أن الكشف على السد العالي والذي تم في السنوات الأخيرة كان هو الأول من نوعه منذ إنشائه لأنه يمثل طاقة كهرباء كبيرة ولا بد من الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الري هي المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود، وتقوم الآن بحقن خزان أسوان لإطالة عمره 50 عامًا.