الطاهري: مصر نقطة الارتكاز الإقليمية والضامن لأمن المنطقة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن المباحثات الأخيرة بين القاهرة وواشنطن استغرقت نحو الساعة، وشهدت تحولًا واضحًا بالموقف الأمريكي، وإذا نظرنا إلى مجمل المباحثات على مدار الأيام الماضية بين الجانبين سنجد أن الولايات المتحدة تعود مرة أخرى بدور فاعل ومؤثر في هذا الملف، وهو ما يعزز من فرص أن تكون هذه الهدنة البداية المطلوبة لوقف دائم وفوري لإطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

الداخل الأمريكي يؤثر على موقف الولايات المتحدة نحو حرب غزة

وأكد الطاهري، في مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذا التطور الأمريكي لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن مشهد الداخل الأمريكي، والذي يستعد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، ولا يمكن أن نبتعد به عن صلابة الموقف المصري طيلة الأيام الماضية، وما جرى في مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء.

صلابة في الموقف المصري

وأشار إلى أن هذه الصلابة في الموقف المصري وهذا التغير في الموقف الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن مصر هي نقطة الارتكاز الإقليمية وهي الضامن لأمن المنطقة والحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية.

ونوه بأن ما جرى في المباحثات المصرية- الأمريكية يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في ضبط الأمن الإقليمي ونزع فتيل الأزمة.