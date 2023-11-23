مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، ما يقرب من 4500 سائح قادمين على متن 22 رحلة طيران سياحي من 6 دول أوروبية، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وقال خبير سياحي بالبحر الأحمر، إنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي يوضح وصول 22 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة بينهم رحلتان داخليتان عبر خطوط مصر للطيران، و9 رحلات من أوروبا ورحلتان من هولندا، ومثلها من التشيك، ورحلتان من سويسرا و3 رحلات من إيطاليا ورحلة من النمسا.

وأكد الخبير السياحي، لـ«الوطن»، أنّ فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

انتعاش سياحة الشتاء

وأضاف أن السياحة في مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية وارتفاع في نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة مع بدء موسم سياحة الشتاء في أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.