عضو بـ«الشيوخ»: الدولة حولت تمكين الشباب من تجربة إلى مشروع متكامل

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الدولة المصرية حولت فكرة تمكين الشباب من تجربة إلى مشروع متكامل، لافتًا إلى أنّ القيادة السياسية عملت على تأهيل وتدريب الشباب لضمان نجاح المشروع.

وأضاف القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الدولة سعت وعملت بقوة على تأهيل الشباب بالقدر الكافي من أجل وجودهم في المناصب القيادية والسياسية، موضحًا أنّ الدولة أسندت العديد من المناصب القيادية للشباب في المؤسسات الحكومية بعد الحصول على التدريب سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنّه منذ 2019 في حركة المحافظين، بوجود نواب للمحافظين، إضافة إلى وجود الشباب في برلمان 2020، مبينًا أنّ الشباب نجحوا في إثبات وجودهم بالنجاح الذي تم تحقيقه في العديد من المؤسسات.

الرئيس منح الشباب طاقة أمل كبيرة للتعبير عن أنفسهم

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الرئيس السيسي منح هؤلاء الشباب طاقة أمل كبيرة للتعبير عن أنفسهم وهو ما تحقق، لافتا إلى أنّ الدولة أطلقت العديد من المبادرات الشبابية في أنجاء الجمهورية، إضافة إلى تواجدهم في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

الشباب 60% من قوة مصر

كما أكد القط أنّ قوة مصر 60% من الشباب، مبينًا أنّه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع كون الدولة المصرية جزء منه، إلا أن العمل والمشروعات القومية نجحت في انخفاض معدل البطالة من 13% إلى 7.1%.