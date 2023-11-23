«شباب الشرقية» تطلق أنشطة لتنمية مهارات «قادرون باختلاف» ودمجهم في المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد، ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

الأنشطة والمبادرات

وأشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكدًا أنّ المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، لا تدّخر جهدًا لتقديم جميع أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

ومن جهته، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، نفذت إدارة «قادرون باختلاف» بالمديرية، أنشطة وتدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم، من أصحاب الإعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، في مركز شباب ناصر بالزقازيق، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم ودعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والفن تعبيري والمشغولات اليدوية.

إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه خلال الفعاليات تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها، لافتًا إلى أنّ التدريبات تنفذ يوم الاثنين الساعة الرابعة مساءً، والجمعة الساعة العاشرة صباحًا من كل أسبوع، بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.