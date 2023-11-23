ضبط 45 ألف كتاب مطبوع دون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
12:47 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
ضبط المتهم
أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) .
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.