ضبط 45 ألف كتاب مطبوع دون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) .

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.