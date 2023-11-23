تحرير 132 محضرا تموينيا في عدة حملات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

حملات تموينية متنوعة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 90 محضرا تموينيا خلال حملات متنوعة بقرى مركز ديروط، حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة تموينية، وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية، و3 محاضر أسمنت بدون فواتير، ومحضر تجميع 14 شيكارة كيماوي محظور بيعه خارج الجمعية الزراعية، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

مراقبة أسعار السلع

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوطـ، عدة حملات متنوعة للتعامل بكل حزم مع ظاهرة الغش التجاري ومراقبة الأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير 42 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.