رفع 490 طن مخلفات خلال حملات نظافة في 4 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع 490 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة في 4 مراكز هي البداري وديروط وصدفا وأبو تيج، والقرى التابعة لها، حفاظا على البيئة، كما تم رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين بالقرى والمراكز والأحياء.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، مشيراً إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة.

حملات نظافة في مراكز أسيوط

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط وصدفا وأبوتيج حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، ما أسفر عن رفع 490 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.