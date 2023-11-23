جامعة الدلتا التكنولوجية تناقش أهمية الزيارات العلمية والتدريب الصيفي للطلاب

ترأس الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، مجلس الجامعة في جلسته الرابعة بحضور أعضاء المجلس، وضم المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس مصطفى أمين مدكور رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بشركة مدكور لمشروعات هندسة متكاملة، وعدد من المسؤولين، في إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

إطلاق طاقات الإبداع والابتكار

وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس الجامعة بالحضور، مشيرًا إلى تطلعه لمنظومة تعليمية متكاملة تساهم في إطلاق طاقات الإبداع والابتكار، لتحقيق التميز وإثراء العملية التعليمية.

وناقش المجلس ربط مركز الاستشارات الموجود بالجامعة مع مراكز البحوث والتطوير الموجودة بالشركات والمؤسسات الصناعية، والاستفادة منها بأفكار لمشاريع تخرج الطلاب، ورسائل الماجستير والدكتوراه والتي تسهم في ربط التعليم التكنولوجي باحتياجات الصناعة وحل مشكلات المجتمع.

وأضاف الدكتور عربي كشك، أن الجامعة نظمت وشاركت في العديد من الفعاليات التي من شأنها التعريف بأهمية الجامعات التكنولوجية وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل ودعم الصناعة الوطنية وتخريج كوادر تكنولوجية متميزة.

أهمية التدريب الصيفي للطلاب

وخلال الجلسة تم التأكيد على أهمية الزيارات العلمية والتدريب الصيفي للطلاب وصقل مهاراتهم وقدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية وسوق العمل.

واستعرض المجلس، بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة مع الكيانات والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والبحثية والتي تساهم في توفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلابها وخريجيها، فضلًا عن مناقشة أنشطة الجامعة في مجال النشر العلمي والأنشطة الطلابية وغيرها من المجالات التكنولوجية المختلفة، فالجامعة ليست مجرد ملتقى للعلم والتعلم، وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل ومتطلبات العصر وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات المجتمع.

كما تم مناقشة الخطة المستقبلية للبرامج والكليات التكنولوجية المقترح افتتاحها بالجامعة ومنها برنامج تكنولوجيا الإنتاج وتصنيع الإسطمبات، إضافة إلى ترشيح الدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس للتقدم بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.