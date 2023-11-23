تسليم موتوسيكلات وكراسي كهربائية لذوي الهمم بسوهاج

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 9 موتوسيكلات مجهزة طبيًا، و11 كرسيا كهربائيا، و6 كراسي عادية للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية.

تحمل تكاليف إصدار التراخيص

ووجه محافظ سوهاج، الشكر للقائمين على جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية، موضحا أن المستفيدين من مختلف مراكز المحافظة، كما أصدر توجيهاته إلى إدارة مرور سوهاج بسرعة إنهاء تراخيص الموتوسيكلات المجهزة طبيًا، على أن تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتحمل تكاليف إصدار التراخيص.

إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف»

وأكد «الفقي» اهتمام القيادة السياسية والدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» ساعدت في تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم.

دعم الوصلات المنزلية

واستعرض عمرو إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، المشروعات المختلفة التي تساهم بها الجمعية في مختلف المحافظات من بينها المشروعات الصغيرة ودعم الوصلات المنزلية لمياه الشرب والقطاع الصحي.