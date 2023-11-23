(CNN) تنتقد تغطية «فوكس نيوز» لحادث انفجار سيارة على الحدود بين امريكا وكندا

هاجمت قناة (CNN) الأمريكية نظيرتها «فوكس نيوز»، بسبب تغطية خبر انفجار سيارة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، عند جسر «رينبو»، قرب شلالات نياجرا، إذ اتهمتها بأنها لم تتبع المعايير المهنية خلال التغطية.

(CNN) تهاجم «فوكس نيوز»

ونشرت شبكة (CNN) عدة مقطع صورتها «فوكس نيوز» لحادث انفجار سيارة على الجسر الذي يربط بين أمريكا وكندا، حيث أكدت فيه بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا «عمل إرهابي»، مؤكدة على أن مصادرها «لم تسميها» عثرت على كميات ضخمة من المتفجرات داخل السيارة.

واتهمت (CNN) نظيرتها «فوكس نيوز» بأنها تنشر معلومات غير دقيقة وغير مسؤولة، بل ووصل إلى حد اتهام مراهقين متأثرين بالعنف وبما تبثه «حماس» على مواقع التواصل الاجتماعي، بالضلوع في الحادث.

وطالبت «فوكس نيوز» بالاعتذار إلى متابعيها، بعد أن أعلنت السلطات بشكل رسمي أن الانفجار الذي وقع على جسر «رينبو» هو محض حادث مأساوي وليس إرهابي.

انفجار بين كندا وامريكا

وكانت شبكة (CNN) قد نشرت تقريراً مطولاً عن حادث انفجار سيارة بين أمريكا وكندا، وأوضحت أن السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقق في الحادث، الذي وقع قرب معبر جسر «رينبو» الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، موضحة أن المحققين يعتقدوا أن رجلاً كان يسافر مع زوجته في سيارة من طراز بنتلي 2022 بسرعة عالية عندما اصطدمت السيارة بالرصيف، ثم حاجز حماية ما أدى إلى تحليق السيارة في الهواء.

وقال حاكمة نيويورك، كاثي هوشول إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار الذي وقع على جسر قوس قزح بين الولايات المتحدة وكندا كان هجومًا إرهابيًا، مضيفة أن شخصين لقيا حتفهما في الانفجار، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها رفعت القيود التي أوقفت مؤقتًا الرحلات القادمة والمغادرة الدولية من مطار بوفالو نياغرا الدولي.

أدى انفجار سيارة بين كندا وأمريكا الذي وقع عشية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة إلى إغلاقات وتأخير على الطرقات في هذا اليوم المزدحم، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية مصرع شخصين على الأقل، كانا يستقلان سيارة انفجرت عند الحدود مع كندا، وفق قناة «القاهرة الإخبارية»، وذكرت تقارير أمريكية أن السلطات تحقق في انفجار سيارة على الحدود مع كندا.

على إثر انفجار سيارة بين كندا وأمريكا، أغلقت السلطات الأمريكية نقاط العبور الحدودية بين كندا ونيويورك، في أعقاب الانفجار، الذي لم تتضح طبيعته على الفور.