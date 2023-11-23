شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية في المحافظات.. اعرفها

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني ‏وتأهيل الكوادر الشبابية، عن شروط الالتحاق بالمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC » بمحافظات الجمهورية.

ويهدف المشروع القومي نادي القيادات الشبابية YLC، إلي إستثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات ‏الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي.

أندية القيادات الشبابية

وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الهدف من المشروع يأتي في إطار إطلاق ‏قدرة الكوادر والقيادات الشبابية الإبداعي، وحثها على الريادة والإبتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم ‏تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية، ويضمن المساوة بين الجنسين ويدمج ذوي ‏القدرات والهمم.

شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية

وتأتي شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية كالتالي: ‏‏

أن يكون خريج أحد برامج وزارة الشباب والرياضة أو أحد البرامج القيادية.‏

عضو في أحد مراكز الشباب أو الأندية الرياضية.‏

المرحلة العمرية ( 18 لــ 40 ) عامًا وقت التسجيل.‏

لا ينتمي إلى أي كيان شبابي آخر وقت التسجيل

أن يكون حسن السمعة والسلوك.

سابقة خبرات في المجال المجتمعي والقيادي.‏

يفضل إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.‏‏

يفضل إجادة مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.‏‏

يراعي النادي إشراك الفتيات بنسبة 50% في جميع أنشطته.‏‏

يراعي النادي إشراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة بنسبة 25%.‏‏

يراعي النادي إشراك الشباب والفتيات المتميزين من الوافدين واللاجئين وشباب الجاليات المقيمة في ‏مصر بنسبة 15%.‏‏

يقبل النادي عضوية كل خريجي برامج وأنشطة إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشبابية التابعة ‏للإدارة بشكل مباشر.‏‏

يقدم النادي شهادات مشاركة لكافة أنشطته.‏‏

يتكون النادي من هيكل إداري ومجموعة من اللجان تقدم أنشطة وخدمات شبابية متنوعة.‏‏

يحصل العضو الفعال بنادي القيادات الشبابية داخل محافظته والذي تنطبق عليه كافة الشروط على ‏كارنيه عضوية عاملة بالنادي تسمح له بالمشاركة في إختيار الهيكل الإداري للنادي ورؤساء اللجان أوالترشح .‏

وللتسجيل يرجى الدخول على هذا الرابط في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري.