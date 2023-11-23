مخرج فلسطيني: نعرف في غزة أنه لن يدخل لنا دعم إلا من مصر

قال المخرج محمد المصري، فلسطيني من قطاع غزة، إنه عاش عمره كله في غزة وشهد الحروب عاماً بعد عام، «عاماً بعد عام نشهد الحرب ولم يمر علينا عاماً بلا حرب، حتى صارت روتين مفروض علينا لأننا نطالب بحقنا يحاولون تهجيرنا من أرضنا كل الوقت ولكننا لن نتركها».

«المصري»: الناس تناديني من طفولتي مصري حتى صار لقبي

وأضاف «المصري»، خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «الناس تناديني من طفولتي مصري حتى صار لقب ولكنه ليس مجرد لقب لأني عندما جئت مصر ورأيت معاملة أشعرتني أنه لا فارق».

لن يدخل علينا دعم إلا من مصر

وتابع المخرج محمد المصري: «نعرف أنه لن يدخل علينا دعم إلا من مصر، وكل فلسطيني يريد العلاج يأتي إلى مصر، ووقفة مصر قيادة وشعباً معنا وفتح المعبر لاستقبال المرضي من فلسطين لا تُنسى وكذلك الإسرار على دخول المساعدات، وهذه أول حرب لا أكون فيها مع أهلي بغزة ولي أخت اسمها فرح 11 عاماً، أخبرتني باستشهاد العديد من زملائها في المدرسة وطلبت مني رحلة صغيرة إلى مصر إذا ظلت على قيد الحياة بعد الحرب، وبعدها ستعود لغزة لأنها لن ترتك مدرستها».

قصتي بدأت من دخول المعبر والفلسطينيون ليسوا أرقاما

واختتم كلمته: «قصتي بدأت من دخول المعبر وسنعرض فيلم –مش رقم- وهو جزء من التجربة الحقيقية التي يعيشها أهل غزة منذ أكثر من 17 عاماً ويعيشها الفلسطينيون منذ أكثر من 70 عاماً، لنقول أننا لسنا أرقاما بل لكل عائلة فلسطينية قصة وحلم ونحن نحب الحياة».