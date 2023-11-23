وفاة الفنان الأردني رامي الخالد إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

أعلنت الصفحة الرسمية للتلفزيون الأردني، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن وفاة الفنان الأردني رامي الخالد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

سبب وفاة الفنان رامي الخالد

وكتبت الصفحة الرسمية للتلفزيون الأردني: «الفنان رامي الخالد في ذمة الله، انتقل إلى رحمة الله تعالى، الفنان رامي الخالد، مساء اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية، وفق عائلته، وقدّم الفنان الراحل رامي الخالد الألوان التراثية، وحظي بشعبية كبيرة».

وأضافت: «وشارك رامي الخالد في مهرجان جرش للثقافة والفنون بأكثر من نسخة، وسبق له أن شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية مثل؛ صيف عمان، ومعظم المناسبات الوطنية، ومهرجان «هانوفر»، في ألمانيا، ومهرجانات في الإمارات، وقطر، ولبنان، إنا لله وإنا إليه راجعون».