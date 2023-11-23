عضو الشيوخ: التاريخ سيكتب رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين» مؤكداً أنها سردت دورا تاريخيا وعظيما للقيادة المصرية في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن التاريخ سيدون شجاعة وشهامة زعيم عربي شجاع رفض تهجير الفلسطينيين، وإفراغ قضيتهم وهو الرئيس السيسي.

رسائل في كلمة الرئيس السيسي

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن كلمة الرئيس السيسي في فعالية «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولي حملت رسائل للإنسانية بالتأكيد على دور مصر في تقديم المساعدات ورسائل للسلام بأننا نبتغي منهج السلام طوال تاريخنا، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر.

رفض تهجير الفلسطينيين

تابع عبد العزيز: «تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر جديد للسيسي، وردع وضعه لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وحدودها»

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أدار الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة على حماية أمنها القومي، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد للشعوب العربية أن المنطقة تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود.