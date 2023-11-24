تنظيم فعاليات مبادرة «بلدنا أمانة في إيدينا» بالإسكندرية لدعم فلسطين

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في حي العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسى، فعاليات مبادرة «بلدنا أمانة في إيدينا»، بالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف وإدارة العامرية التعليمية بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، وتهدف المبادرة إلى تنمية الأسرة المصرية ونشر الوعي التثقيفي وتنمية الروح الإيجابية، بالإضافة لدعم الشعب الفلسطيني.

أعلام مصر وفلسطين

وأشار «موسى» إلى أنه تم تقديم مجموعة من الفقرات المتميزة وبعض الأعمال لدعم أطفال فلسطين ومساندة الشعب الفلسطيني، وتفاعل الأطفال المشاركون في تقديم الفقرات مع أحداث غزة، وارتدوا الكوفية الفلسطينية ورفعوا أعلام مصر وفلسطين، تعبيراً عن تضامنهم وتضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الدولة من خلال تقديم بعض العروض الفنية الوطنية.

ندوات وورش فنية

وأضاف رئيس حي العامرية، أن المبادرة تضمنت ندوة للشيخ أحمد رجب، واعظ الأزهر الشريف، ودوائر عرض حكي، إلى جانب ورشة فنية، وفقرات عن مشاريع قومية، وورشة تمكين عمل المرأة وورشة رياضية وعرض غنائي وبرنامج إذاعي عن حب الوطن، وشهد مراسم المبادرة مدير عام إدارة العامرية التعليمية.