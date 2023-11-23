متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن «هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.