«الصحة الفلسطينية»: نحمل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال «أبو سلمية»

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّه كان هناك تنسيق بالأمس بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لإخراج عدد من الأطقم الطبية ومدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية بجانب مرضى الفشل الكلوي، وخرجوا تحت رعاية الأمم المتحدة في سيارات بوصولها إلى حاجز أقامته قوات الاحتلال يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ليتم القبض على عدد من الطواقم الطبية ومعهم «أبوسلمية».

«القدرة»: إكمال فصل جديد من المسرحية الهزلية ضد مجمع الشفاء

وأضاف «القدرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه هذا الفعل يريد إكمال فصل جديد من المسرحية الهزلية التي يمارسها ضد مجمع الشفاء والمنظومة الصحية في غزة، لافتاً إلى إفلاسه في تقديم أي دليل على مجمع الشفاء بشأن مزاعمه.

اعتقال قوات الاحتلال لمدير مستشفى الشفاء في وجود هيئة أممية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ الخطر في توقيف قوات الاحتلال لقافلة طبية واعتقال مدير مستشفى الشفاء أنه تم في وجود هيئة أممية، وكذلك أنه كان هناك تنسيق عالى المستوى لإخراج الطواقم من المستشفى، ومع ذلك لم يمنع المحتل من ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين، وبالتالي «نحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة على حياة الدكتور محمد أبو سلمية وكافة الطواقم الطبية».