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خبير علاقات دولية: مصر نبهت العالم لضرورة التكاتف وإحلال السلام بالمنطقة

كتب:

شروق مراد
09:50 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن قمة القاهرة للسلام، التي عبّرت عن رؤية الدولة المصرية بإحلال السلام، وأظهرت موقف مصر الثابت قيادة  وشعبًا وحكومة على قلب رجل واحد، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدم توسيع رقعة الصراع في غزة وتدهور الأوضاع، والعمل على تحقيق الاستقرار.

«البرديسي»: لأن التنظيم الدولي قد فقد مصداقيته

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، ونبه العالم إلى ضرورة التكاتف ووحدة الأسرة الدولية، لأنّ التنظيم الدولي فقد مصداقيته لعدم قدرته على توفير الأمن والأمان والسلم الدولي.

حفظ الأمن والسلام الدوليين

وتابع «البرديسي» أن الحد الأدنى من التنظيم الدولي هو حفظ الأمن والسلام الدوليين اللذين لم يتحققا، إلا أن مصر كانت تسعى لاحتواء التطورات المتسارعة، وإحياء الأمل بالتعرف على الجذور الحقيقية للمشكلة.

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