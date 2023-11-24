النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع من الثبات

ارتفع سعر خام البرنت في عقوده الآجلة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، لتعوض بذلك ما تكبدته من خسائر خلال الجلسة السابقة، فيما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف «أوبك +» سيتوصل لاتفاق يؤدى إلى مزيد من التخفيض في الإنتاج، خلال الفترة المقبلة.

برميل النفط يسجل 81 دولار

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بواقع 29 سنتا بحلول الساعة 0213 بتوقيت غرينتش، ما عادل 0.4%، لتسجل 81.71 دولار، بعدما انخفضت 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة، فيما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 38 سنتا، إلى 76.72 دولار، بالمقارنة بما أغلق عليه السعر الأربعاء الماضي.

ذلك ويتجه كلا الخامين إلى تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع، ذلك بدعم توقعات بأن تحالف أوبك +، بقيادة السعودية سيقلص الإمدادات من أجل تحقيق التوازن بالأسواق وصولا لعام 2024، بينما فاجأ التحالف، والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، السوق بإعلانه الأربعاء الماضي، تأجيله لاجتماع وزاري مدة 4 أيام، على أن يتم عقده في 30 نوفمبر الجاري.

التأجيل المفاجئ بداية الانخفاض

أدى ذلك التأجيل المفاجئ بالبداية لانخفاض العقود الآجلة لخام برنت، لتسجل 4%، بينما تراجع الخام الأمريكي ليصل لـ5% خلال تعاملات أول أمس الأربعاء، بينما ظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة الأمريكية.

أما وعن الطلب، فقد أكد عدد من المحلليين بإن مضاعفة هوامش التكرير قد لتراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأمريكية، غير أنه في الصين فقال المحللين إن نمو الطلب على النفط سينخفض لحوالي 4% خلال النصف الأول من العام المقبل حال تم مقارنه بما حدث في أعقاب فيروس كورونا بداية العام الجاري.

من المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويا، حيث تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يوميا في 2024، بحسب «إنفستينج».