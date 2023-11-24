إزالة 628 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالدقهلية

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو تبوير الأراضي ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة في حال رصد المخالفة، ومديرية الزراعة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، تشن حملات يومية وبصفة مستمرة على متابعة التعديات والمخالفات، وإزالتها فورا في المهد حال رصدها، ومصادرة كل المعدات في إطار القانون.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع وكيل وزارة الزراعة الزراعة، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحملات على التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، التي نفذتها مديرية الزراعة، أسفرت عن إزالة 628 حالة تعدٍ على مساحة 31 فدانًا و19 قيراطًا على مستوى محافظة الدقهلية، في عدد من المدن والمراكز والقرى.

متابعة ميدانية مستمرة

وأضاف «سالم» أن الدقهلية من المحافظات الرائدة في شن الحملات والحفاظ على المساحات الخضراء، وهناك متابعة ميدانية مستمرة على المخالفات، وفي حال رصد مخالفة يتم إعادة زراعة الأرض المخالفة مرة أخرى سواء بالبناء عليها أو تبويرها، وبلغ عدد الأراضي التي تم زراعتها بالفعل والمجهزة للزراعة على مستوى المحافظة، 231 على مساحة 65 فدانًا.