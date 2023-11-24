كيفية الالتحاق بنادي القيادات الشبابية في الشرقية.. الشروط ورابط التسجيل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، شروط الالتحاق بالمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC»، للراغبين في التقدم من أبناء المحافظة، وذلك من خلال إدارة التعليم المدني المركزية ‏لتأهيل الكوادر الشبابية، تحت إشراف وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية ووكيل الوزارة.

شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية

وكشفت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية، كالتالي:

-‏ أن يكون خريج أحد برامج وزارة الشباب والرياضة أو أحد البرامج القيادية.

- ‏أن يكون عضوًا في أحد مراكز الشباب أو الأندية الرياضية.

- أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 40 عامًا وقت التسجيل والالتحاق.

- ‏ألا ينتمي إلى أي كيان شبابي آخر وقت التسجيل.

-‏ أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك.‏

‏- أن يكون لديه خبرات سابقة في المجالين المجتمعي والقيادي.‏

- ‏يجيد اللغة العربية إجادة تامة.

- أن تكون لديه خبرة ومهارة في التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.‏

- ‏يراعي النادي إشراك الفتيات بنسبة 50% في جميع أنشطته.‏

‏- يراعي النادي إشراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة بنسبة 25%.‏

‏- يراعي النادي إشراك الشباب والفتيات المتميزين من الوافدين واللاجئين وشباب الجاليات المقيمين في ‏مصر بنسبة 15%.‏

- ‏يقبل النادي عضوية كل خريجي برامج وأنشطة إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشبابية التابعة ‏للإدارة بشكل مباشر.‏

- ‏يقدم النادي شهادات مشاركة لأنشطته كافة.‏

‏- يتكون النادي من هيكل إداري ومجموعة من اللجان تقدم أنشطة وخدمات شبابية متنوعة.‏

‏- يحصل العضو الفعال في نادي القيادات الشبابية داخل محافظته، الذي تنطبق عليه الشروط كافة، على ‏كارنيه عضوية عاملة بالنادي تسمح له بالمشاركة في اختيار الهيكل الإداري للنادي ورؤساء اللجان أوالترشح ‏لأحد هذه المواقع.‏

- يمكن للراغبين في التقدم، التسجيل من خلال رابط توضحه مديرية الشباب والرياضة عبر صفحتها، ويبدأ التسجيل عبر الموقع في العاشرة صباحًا، وأقصى موعد للتسجيل هو 30 نوفمبر الجاري، من خلال الرابط

أهداف مشروع الالتحاق بأندية القيادات الشبابية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، أهداف الالتحاق بأندية القيادات الشبابية، كالتالي:

- استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات ‏الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية.

- تفعيل دور القيادات الشبابية والدور المجتمعي وتأثيرها الإيجابي.

- إطلاق ‏قدرات الشباب الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار.

- تنمية وعي الشباب بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار ‏تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية.

- ضمان المساواة بين الجنسين ودمج ذوي ‏القدرات والهمم.

- إعطاء الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على ‏أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع.‏