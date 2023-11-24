«حماة الوطن» بمطروح يشيد بجهود القيادة السياسية في القضية الفلسطينية

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماه الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بقطاع غزة، وبدء الهدنة لمدة 4 أيام، والذي حظي بإشادة عالمية، ومنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في 7 أكتوبر الماضي قدمت مصر كميات كبيرة من المساعدات الغذائية من خلال معبر رفح، وسيتم إدخال المزيد من المساعدات خلال فترة الهدنة.

مدة الهدنة 4 أيام

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مدة الهدنة 4 أيام، وسيتمكن خلالها الفلسطينيون من العودة لمنازلهم لأول مرة منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بجهود مصرية قطرية، بشأن إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين.

وأشار إلى أن مصر وقيادتها أعلنت أمام الجميع في الداخل والخارج، أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر، ولن تسمح به.

الهدنة تتويج للوساطة المصرية القطرية

وأوضح «أبو تمر» أن الهدنة هي تتويج لجهود الوساطة المصرية القطرية بالأساس، لتضع وتوضح أدوار العديد من الدول بالمنطقة التي وضعت تصورًا مختلفًا للملف الفلسطيني، ثبت فشله وهشاشته خلال فترة الحرب، لافتا أن إعلان الهدنة يعد بمثابة انتصار لشعب فلسطين في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجروا من أراضيهم مهما قُدم من شهداء، ودولة الاحتلال هي التي تدفع الثمن الأكبر التي أدانها شعوب العالم لممارساتها الإجرامية المستمرة مع الشعب الفلسطيني وانتهاكها القوانين الدولية التي تدينها أمام العالم.