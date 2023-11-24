أخبار أيرلندا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بعد هجوم بسكين

أفادت «CNN» بتفاصيل أخبار أيرلندا موضحة اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الجزء الأوسط من العاصمة الأيرلندية، دبلن، أمس الخميس الموافق 23 من نوفمبر الجاري، بعد هجوم بسكين أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وشخصين بالغين.

تفاصيل أخبار أيرلندا

تفاصيل مهمة كشفت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة «RTE» نقلاً عن الشرطة، بشأن أخبار أيرلندا موضحة أن شوارع دبلن كانت «هادئة بشكل عام» قبل منتصف الليل بقليل، مؤكدة أنه يُجر حالياً عملية كبيرة لاستعادة النظام في المدينة بعد الهجوم والاحتجاجات.

الحياة الأيرلندية مهمة

في وقت سابق، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر خلاله مجموعة من الرجال تشتبك بعنف مع ضباط في دبلن وتشعل النار في سيارة شرطة، ووفق «CNN»:«يمكن أيضًا رؤية رجل في اللقطات يحمل لافتة كتب عليها الحياة الإيرلندية مهمة ويمكن سماع بعض المتظاهرين في مقطع فيديو وهم يرددون شعارات مناهضة للمهاجرين، بما في ذلك أخرجوهم».

وأفادت «CNN» باعتقال رجل في الخمسينيات من عمره بعدما قالت الشرطة إنه طعن عدة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تتلقى علاجًا طارئًا في المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة، ولم تكشف الشرطة عن جنسية المشتبه به في الحادث الذي وقع في ساحة بارنيل بوسط المدينة، بحسب الشرطة.

إصابة فتاة بجروح

وقال مسؤول بالشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات أصيبت بجروح أقل خطورة ولا تزال في المستشفى، بينما خرج طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات من المستشفى، وأن إمرأة في الثلاثينيات من عمرها ورجلًا في الخمسينيات من عمره يعالجان أيضًا في المستشفى من إصابات خطيرة.