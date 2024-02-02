حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة في دقائق معدودة.. «العلاج مجاني»

يرغب العديد من الأشخاص في العلاج على نفقة الدولة وتلقي الخدمات المختلفة عبر المستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة، كما يبحث كثيرون عن طرق حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة، لإجراء الفحوصات اللازمة والكشف لتحديد طبيعة مرضهم وحالتهم الصحية وما تحتاجه للتعافي والتغلب على الأمراض المختلفة، وهو ما توفره الوزارة في المحافظات والمدن المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويمكن حجز كشف التأمين الصحي القاهرة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة التي لا تستغرق ثوانٍ معدودة وهو ما نعرضه في السطور التالية:

حجز كشف التأمين الصحي القاهرة

ويمكن حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة عن طريق الدخول إلى موقع التأمين الصحي من خلال الضغط هنا.

اكتب الرقم القومي المدون على بطاقتك الشخصية المكون من 14 رقما.

انقر على الأيقونة الخاصة بالانتفاع من التأمين الصحي وسيظهر لك جميع بياناتك.

ثم يتم بعدها ظهور الرقم التأميني للمريض، فاختر تاريخ الكشف الطبي والمستشفى المحددة من أجل إجراء الفحص واذهب في الميعاد المحدد.

رقم حجز كشف التأمين الصحي

ويمكن حجز عيادات التأمين الصحي، عن طريق التواصل مع بعض الأرقام التي حددتها وزارة الصحة والسكان من أجل حجز موعد كشف طبي لعيادات التأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وهم من خلال الرقم 0225743324 أو من خلال الرقم 0225754226، ويمكن الحجز من خلال تلك الأرقام يوميا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السادسة مساءً.

ويقوم الشخص بالاتصال بتلك الأرقام المذكورة والعمل على إدخال بياناته من اسمه وعمره وعنوانه وسيتم حينها الحصول على موعد من أجل الكشف الطبي وإرساله عن طريق رسالة نصية تقوم الوزارة بإرسالها عبر الهاتف المحمول الخاص بالشخص.

موقع حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة

وفيما يلي نعرض أبرز أماكن عيادات التأمين الصحي في القاهرة وهي كالتالي:

مستشفى المقطم.

مستشفى باب الشعرية.

عيادات ناصر.

عيادات شبرا المظلات.

عيادات مجمع الجمهورية.

عيادات مجمع شبرا.

عيادات القبة 2شارع المطرية العمومي عمارات مجلس الدفاع الوطني بجوار المخابرات.

عيادات مصر الجديدة.

عيادات الألف مسكن.

عيادات المطار.

عيادات جامعة حلوان.

عيادات مجمع التوفيق.

عيادات باب الشعرية 5 أ ميدان باب الشعرية - عمارة برج النصر.

مستشفى صيدناوي.

مستشفى شبرا.

مستشفى الهلال.

مستشفى النصر حلوان.

عيادات المرج الشاملة في شارع عزيز المصري المرج القبلية.

عيادات الأزهر.

عيادات السلام.

عيادات 15 مايو.

عيادات الإنتاج الحربي.

عيادات النصر.

عيادات النصر حلوان شارع عمر بن العزيز أمام مصنع 360 الحربي.

عيادات المقطم.

عيادات مدينة نصر للتأمين الصحي.

مستشفى منشية البكري.

- مستشفي التأمين الصحي في ابن سندر.

مستشفى التأمين الصحي في الأميرية داخل مستشفى الزيتون

عيادة المعادي الشاملة للتأمين الصحي في مستشفى البساتين

الهيئة العامة للتأمين الصحي داخل عيادة المعادي.

عيادات شبرا المظلات عمارة أ ش سعد الدين - أمام نادي اسكو.

عيادات المطرية 161 شارع التروللي، المطرية البحرية، قسم المطرية، محافظة القاهرة‬.

عيادة عابدين 6 ش الجمهورية بجوار محطة محمد نجيب داخل مبنى محافظة القاهرة.

عيادة بدر حى البنفسج ش التأمين بجوار مسجد الرضوان.

مستشفى الدمرداش.

عيادات السلام الشرقية قسم السلام.

عيادات الأزهر الحي السادس - مدينة نصر - الادارة المركزية لجامعة الأزهر - أمام وزارة البترول.

عيادات مصر الجديدة 20 شارع الأهرام.

عيادة شبرد 14 شارع بستان متفرع من شارع الألفي.

عيادات جامعة حلوان- عين حلوان - محطة مترو انفاق ج حلوان داخل الجامعة مبنى 21.