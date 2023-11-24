«التطوير المهني» بجامعة المنصورة ينظم المسابقة الأولى لريادة الأعمال

أعلنت مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة، عن قيامها بتنظيم المسابقة الأولى في مجال ريادة الأعمال، والتي جاءت في ظل الاتجاه المتزايد من الشباب نحو ريادة الأعمال والبحث عن وظائف المستقبل، وذلك تحت عنوان «UCCD STARTUP MISSILES».

مسابقة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة

وأوضحت مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة، في بيان لها، أن المسابقة تستهدف ما يلي:

- دعم وتحفيز الشباب المهتمين بريادة الأعمال.

- تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء مشروعهم الخاص.

- توفير فرصة لعرض أفكار المشاريع أمام لجنة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

مراحل مسابقة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة

وأوضحت الجامعة، أن مسابقة UCCD Startup missiles للمراكز الجامعية للتطوير المهني تنقسم لمجموعة مراحل:

-المرحلة الأولى: الانطلاق والتقديم من ديسمبر المقبل إلى آخر فبراير 2024.

- المرحلة الثانية: من 1 إلى 31 مارس 2024، وفي هذه المرحلة يتم تقييم كل المتقدمين للمسابقة واختيار الأفكار الواعدة التي يتبناها المركز للانضمام للمراحل التالية.

- المرحلة الثالثة: من 1 إبريل إلى 30 يونيو، وهي مرحلة الاحتضان للفرق المختارة وتلقي التدريبات المختلفة لتأهيلهم للمراحل النهائية.

- المرحلة الرابعة من 1 إلى 31 يوليو، وفي هذه المرحلة تأخذ الفرق الفرصة لتطوير أفكارهم و استكمال جوانبها وتجهيز العروض النهائية للأفكار.

- المرحلة الخامسة: أغسطس 2024 تتلقى الفرق المشاركة الدعم والتوجيه من خبراء ريادة الأعمال ورواد الأعمال.

- المرحلة النهائية: سبتمبر 2024 العرض النهائي للأفكار.

ويجري عقب المرحلة النهائية إعلان المراكز النهائية من خلال احتفالية رسمية بالجامعة.