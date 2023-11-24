منافسة قوية بين منتخبي مصر والجزائر بالبطولة العربية للدراجات بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار رقم 12، على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وسط منافسة قوية بين لاعبي منتخبي مصر والجزائر للفوز بلقب البطولة التي تختتم منافساتها غدا السبت، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

البطولة العربية

وتشهد البطولة العربية لدراجات المضمار مشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 دول هي «مصر والسعودية والإمارات والجزائر والسودان وقطر».

وانطلقت سباقات اليوم الأول للبطولة صباح اليوم، وسط متابعة من اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام والتي حرصت على متابعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، واطمأنت على تلبية كافة احتياجات بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة.

منافسة بين المنتخبات

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات ورئيس الاتحادين المصري الإفريقي، أن سباقات اليوم الأول للبطولة انطلقت وسط حماس كبير من كافة اللاعبين المشاركين، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة على حصد أكبر عدد من الميداليات.

وأضاف عزام، أن استضافة القاهرة للنسخة الجديدة من البطولة العربية لدراجات المضمار، يعد تأكيدا على ثقة الاتحاد العربي في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى وبما يضاهي المنشآت الرياضية بالدول الكبرى على مستوى العالم، وذلك امتدادا للطفرة التي شهدتها الرياضة المصرية في ظل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن جانبه أشاد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بمستوى المنافسة في سباقات اليوم الأول من البطولة العربية لدراجات المضمار، مشيرا إلى أن قوة المنافسة التي شهدتها السباقات تعكس التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات على المستوى العربي، بفضل خطط التطوير التي يتم تنفيذها منذ فترة.